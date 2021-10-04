Сбер расширил список стран для переводов с карты с выплатой наличными
12:37 04.10.2021
Сбер расширил список стран, в которые через приложение СберБанк Онлайн можно мгновенно отправлять деньги, в него входят 11 стран Восточной Европы: Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Румыния, Хорватия, Словения, Словакию, Польша и Македония. Получить наличные можно в офисах Western Union.
Деньги можно перевести с карты Сбера через мобильное приложение СберБанк Онлайн в разделе «Переводы за рубеж», где необходимо указать страну получателя, его полное имя, а также номер его телефона. Максимальная сумма перевода - 100 тыс. рублей или эквивалент в валюте, комиссия за перевод будет составлять 1%, но не меньше 30 рублей вне зависимости от страны назначения.
«Удобство и комфорт клиентов – наша первостепенная задача и мгновенность поступления денег получателю – это важное свойство наших продуктов. С 2019 года, когда мы запустили сервис, количество стран, где мгновенно можно получить перевод наличными в офисах Western Union, стало больше 30 и мы не планируем останавливаться», — отметил директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Леонид Шныр.
Ранее мгновенное получение наличных в офисах Western Union было доступно в 21 стране, удобный пункт выплат можно найти на сайте Western Union в разделе «Найти пункт обслуживания».
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