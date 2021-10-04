ВОЗ может утвердить вакцину "Спутник V" в ближайшие недели
13:05 04.10.2021 Источник: NEWSru.co.il
Уже в ближайшие недели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может утвердить к применению российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщают источники в министерстве здравоохранения Израиля. Сразу после этого вакцина будет признана израильским минздравом.
В настоящий момент в Израиле признаются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, индийская Covishield, китайские Sinopharm и Sinovac, сообщает Newsru.co.il
НОВОСТИ
- 13:20 04.10.2021
- Экс-президент Армении Кочарян заявил, что намерен начать уличные акции протеста в стране
- 13:00 04.10.2021
- Нобелевская премия по медицине присуждена за открытие рецепторов температуры и осязания
- 12:37 04.10.2021
- Сбер расширил список стран для переводов с карты с выплатой наличными
- 12:32 04.10.2021
- Шамана Габышева поместили в Новосибирскую психиатрическую больницу
- 12:20 04.10.2021
- В Москве выявили 4 410 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 04.10.2021
- Россия в качестве ответной меры объявила дипломата Северной Македонии персоной нон грата
- 12:00 04.10.2021
- В России выявили 25 781 случай заражения коронавирусом за сутки
- 11:47 04.10.2021
- Сделать прививку в ГУМе смогут до 5 тыс человек в день
- 11:32 04.10.2021
- Пашинян заявил, что риторика Баку препятствует преодолению атмосферы вражды в регионе
- 11:20 04.10.2021
- В РФ от ковида вакцинированы около 60% граждан старше 60 лет - Мурашко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать