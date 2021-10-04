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НОВОСТИ

ВОЗ может утвердить вакцину "Спутник V" в ближайшие недели

13:05 04.10.2021 Источник: NEWSru.co.il

Уже в ближайшие недели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может утвердить к применению российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщают источники в министерстве здравоохранения Израиля. Сразу после этого вакцина будет признана израильским минздравом.

В настоящий момент в Израиле признаются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, индийская Covishield, китайские Sinopharm и Sinovac, сообщает Newsru.co.il

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