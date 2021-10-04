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Цена газа в Европе впервые превысила $1200 за тыс. куб. м

14:32 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила рекорд и впервые превысила $1200 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла $1200,36 за 1 тыс. куб. м, или 99,99 евро за Мвт.ч.

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