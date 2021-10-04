США намерены вести торговые отношения с Китаем с позиции силы - торгпред

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты намерены в рамках своей стратегии вести торговые отношения с Китаем с позиции силы. Об этом заявит в понедельник представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Выдержки из выступления Тай распространил ее аппарат.

"Сегодня я расскажу об отправной точке стратегического видения нашей администрации по перестройке нашей торговой политики в отношении Китая для защиты интересов американских рабочих, предприятий, фермеров и производителей, а также укрепления нашего среднего класса", - скажет она.

Говоря о новом подходе Вашингтона, торгпред отметит: "В отличие от прошлой нынешняя администрация будет действовать с позиции силы, потому что мы инвестируем в наших работников и нашу инфраструктуру".