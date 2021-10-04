14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин 12 октября встретится с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Готовится встреча президента с депутатами Государственной думы Федерального собрания РФ VIII созыва в Георгиевском зале Кремля", - заявил Песков.

Он подтвердил, что встреча пройдет 12 октября, в день первого заседания Госдумы нового созыва. "Да, такая подготовка ведется", - сказал представитель Кремля.