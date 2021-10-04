В Кремле не увидели ничего особенного в "Досье Пандоры" - Песков
14:32 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не увидел в "Досье Пандоры" никаких особенных материалов, в том числе о якобы существующих "скрытых богатствах" окружения президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Честно говоря, мы не увидели никаких "скрытых богатств ближайшего окружения Путина". Там вроде бы будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели", - заметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
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