В Кремле не увидели ничего особенного в "Досье Пандоры" - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не увидел в "Досье Пандоры" никаких особенных материалов, в том числе о якобы существующих "скрытых богатствах" окружения президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Честно говоря, мы не увидели никаких "скрытых богатств ближайшего окружения Путина". Там вроде бы будет продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели", - заметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.