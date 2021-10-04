Рост заболеваемости ковидом наблюдается в 67 регионах России - Попова

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 14% в России на прошлой недели. Сейчас заболеваемость растет в 67 регионах, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По данным за прошедшую неделю мы [темпы заболеваемости] выросли еще на 14%. То есть мы растем достаточно быстро <…>.В росте находятся 67 субъектов РФ - практически все, 13 субъектов - без значимой динамики, в 5 субъектах продолжается снижение", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.