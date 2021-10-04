Космонавтам тяжело дается изучение ролей в фильме "Вызов", признался командир корабля

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изучение ролей в художественном фильме "Вызов" дается космонавтам непросто, но экипаж корабля старается и надеется на успех в его съемках. Об этом сказал космонавт Антон Шкаплеров во время конференции в ТАСС, которая проходит в онлайн-формате совместно с госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и Центром подготовки космонавтов.

"Тяжеловато нам - непрофессиональным актерам, но стараемся. Надеюсь, все получится", - сказал Шкаплеров.

Он отметил, что режиссер Клим Шипенко периодически меняет сценарий, чем только усложняет изучение роли.

"Я никогда этим не занимался. Это не стихотворение, которые мы в школе учили, это проза, надо представлять все время", - признался космонавт.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 11:55 мск 5 октября с площадки номер 31 ("Восток") космодрома Байконур. На корабле "Союз МС-19" на орбиту отправятся космонавт Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Их дублеры - космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Пересильд и Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм.

Драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Это будет фильм о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.