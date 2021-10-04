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В Саратове полицейский обустроил в помещении МВД майнинг криптовалюты

15:32 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении полицейского, который занимался майнингом криптовалюты в помещении МВД, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с декабря 2020-го по июль 2021 года сотрудник ГИБДД по городу Саратову получил доступ к временно не используемому помещению, принадлежащему полиции. "Он установил в нем и подключил к электросети два электронных устройства, посредством которых осуществлялось получение криптовалюты. Ущерб, причиненный его противоправными действиями, состоящий в переплате за электроэнергию, составил 231 000 рублей", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, если вина мужчины подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности.

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