Андрей Воробьев предложил включить вакцинацию от ковида в национальной календарь прививок

15:18

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок. Губернатор выступил с таким предложением на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ.

За последние три недели в Подмосковье идет рост заболеваемости, ежедневно выявляют порядка 1,3 тыс. случаев. Количество госпитализируемых – порядка 600-650 человек, выписываются 530-570 человек в сутки. На ИВЛ в регионе находятся 350 пациентов. Свободных коек в Московской области достаточно, динамика заболевших ежедневно отслеживается, и, в случае необходимости, дополнительные места для пациентов будут оперативно созданы.

«В абсолютном большинстве случаев в стационары попадают те, кто воздержался от вакцинирования. Поэтому, наверное, первая просьба – все-таки включить в национальный календарь прививок вакцинацию. Считаем это очень важным и необходимым для сохранения жизни людей», – сказал Андрей Воробьёв.