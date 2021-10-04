Андрей Воробьев предложил включить вакцинацию от ковида в национальной календарь прививок
15:18 04.10.2021
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок. Губернатор выступил с таким предложением на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ.
За последние три недели в Подмосковье идет рост заболеваемости, ежедневно выявляют порядка 1,3 тыс. случаев. Количество госпитализируемых – порядка 600-650 человек, выписываются 530-570 человек в сутки. На ИВЛ в регионе находятся 350 пациентов. Свободных коек в Московской области достаточно, динамика заболевших ежедневно отслеживается, и, в случае необходимости, дополнительные места для пациентов будут оперативно созданы.
«В абсолютном большинстве случаев в стационары попадают те, кто воздержался от вакцинирования. Поэтому, наверное, первая просьба – все-таки включить в национальный календарь прививок вакцинацию. Считаем это очень важным и необходимым для сохранения жизни людей», – сказал Андрей Воробьёв.
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