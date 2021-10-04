Собянин: Строительство хордовых трасс – ключевой проект развития улично-дорожной сети Москвы
15:48 04.10.2021
В ходе открытия новой транспортной связки Северо-Восточной и Северо-Западной хорд мэр Мрсквы Сергей Собянин рассказал о создании хордового сообщения в столице.
«Мы продолжаем работать над созданием хордового сообщения в Москве. Крупнейший проект - это Северо-Восточная хорда, которая на 80% построена уже. Сегодня важный участок запускается - это соединение между Северо-Западной хордой и Северо-Восточной хордой. Очень важный и нужный участок, который разгрузит действующую магистраль и соединит два этих больших проекта», — рассказал градоначальник.
В рамках проекта возведены два путепровода и два моста через реку Лихоборку, в также построено 8,1 км дорог, реконструировано и построено 36 км инженерных коммуникаций, благоустроены зеленые зоны (уложено 3,7 га газонов, высажены деревья и кустарники), и установлены шумозащитные экраны общей протяженностью 185 м.
Северо-Восточную хорду планируется полностью запустить до конца 2022 года, тем самым, по словам градоначальника, будет реализован самый большой московский дорожный проект.
Строительство Северо-Восточной и Северо-Западной хорд было начато в апреле 2019 года и завершено на 9 месяцев раньше установленного контрактом срока. Новая дорога длиной 3 км, идет параллельно строящемуся основному ходу Северо-Восточной хорды и напрямую связывает 3-й Нижнелихоборский проезд (Северо-Западная хорда) с проездом Серебрякова а также с Северо-Восточной хордой, что исключает необходимость объезда через другие местные улицы.
Благодаря транспортной связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд снизится нагрузка на вылетные магистрали Алтуфьевское, Дмитровское и Ярославское шоссе, северный участок МКАД, а также ул. Ботаническая и ряд других улиц, это значительно улучшит транспортное сообщение для 730 тыс. жителей районов Тимирязевский, Марфино, Останкинский, Западное и Восточное Дегунино, Бескудниковский, Отрадное, Головинский.
Мэр подчеркнул, строительство Северо-Восточной хорды, Юго-Восточной хорды и Южной рокады на ближайшие годы останется приоритетным.
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