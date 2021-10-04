Большинство россиян боятся заразиться коронавирусом - опрос

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 61% опрошенных россиян опасаются заразиться новой коронавирусной инфекцией. Не боятся вируса 25% респондентов, потому что уже привились, следует из результатов опроса Стопкоронавирус.рф, опубликованных на портале в понедельник.

"Вы боитесь заразиться коронавирусом?", - на такой вопрос предлагалось ответить подписчикам аккаунтов стопкоронавирус.рф.

Утвердительно на него ответили 61% опрошенных (в зависимости от площадки). Не боятся заразиться коронавирусом, потому что уже сделали прививку, 25% участников", - следует из результатов опроса.

Отмечается, что 5% респондентов не боятся ковида, потому что не верят в его существование, еще 5% не опасаются вируса, так как соблюдают все меры безопасности. Верят в свое крепкое здоровье и поэтому не боятся коронавируса 6% опрошенных.

Опрос проводился 29-30 сентября в аккаунте стопкоронавирус.рф в Viber, в нем приняли участие 24 873 человек.