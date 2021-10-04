ФСБ пресекла деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Московском регионе
16:32 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ пресекли в Московском регионе деятельность запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут- Тахрир", задержаны два ее главаря и шестеро активных участников. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии в Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль- Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году). Задержаны два главаря и шесть ее активных участников", - сообщили в ЦОС.
Установлено, что участники террористической структуры "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. международная религиозно-политическая организация "Хизб ут- Тахрир" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", араб. - "Партия исламского освобождения") признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.
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