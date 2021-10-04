Собянин: В Москве более 80% работников образования и здравоохранения привились от COVID-19

16:10

Более 80% специалистов, работающих с населением привились против коронавирусной инфекции - об этом в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Если брать такие группы, как работники образования, здравоохранения, то двумя компонентами привилось больше 80%», — сказал мэр.



Решение о вакцинации специалистов, работающих с людьми, столица приняла одна из первых - отметил мэр. По его словам «В настоящее время 67% работающих в этих группах, они составляют достаточно большую долю, привились двумя компонентами и 73% одним компонентом».



Также градоначальник сообщил, что столичные власти снова планируют проведение розыгрыша для столичных жителей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции. Он считает, что лотереи и акции служат отличным стимулом для вакцинации: «Мы видим дополнительные возможности ускорения вакцинации, увеличения объемов, поэтому всегда стимулировали эти процессы. В частности, проводили лотереи, где разыгрывали, в том числе и машины по вакцинации. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике. Она показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются денежные призы, но и такие серьезные вещи как квартиры. Мы постараемся сделать такой стимул».



Для москвичей в возрасте также предусмотрены подарки с медицинским оборудованием - отметил Сергей Собянин.

