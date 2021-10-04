Андрей Воробьев: «С весны начнем ремонты дорог у школ и детских садов по просьбе жителей»
16:22 04.10.2021
|Фото пресс-службы правительства Московской области
«Я обратил внимание на просьбы жителей по состоянию дорог у школ и территорий у детских садов. Прошу провести ревизию, мы эти ремонты начнем с весны, – отметил Андрей Воробьев. – Там, где ненадлежащее состояние дороги, прошу оцифровать и включить в программу. Тема важная, чтобы все у нас было красиво для детей».
По итогу 2020-2021 учебного года подмосковные школы заметно поднялись в рейтинге международных исследований - с 19 на 6 место, а 11 школ региона вошли в российский ТОП-100.
«Я благодарен нашим учителям, директорам школ, всему блоку образования – наши 11 школ вошли в ТОП-100. Отрыв от 1 места составляет порядка 20 школ, так что мы очень ждем новых результатов, – сказал губернатор. –Те коллективы, которые стараются, должны постоянно ощущать нашу поддержку. Каждый глава должен сопровождать флагманские школы для того, чтобы обмен опытом, лучшими практиками позволял совершенствоваться, а детям давал перспективы при последующем поступлении в вузы и самореализации».
Лучшими в этом году признаны:
– Физтех-лицей Капицы (4 место);
– Физмат лицей №5 в Долгопрудном (18 место);
– Лицей научно-инженерного профиля в Королеве (20 место);
– Областная гимназия имени Примакова (23 место);
– Сергиево-Посадский физмат лицей (26 место);
-Лицей МГИМО (39 место);
– Школа №6 в Мытищах (53 место);
– Школа «Классика-м» в Мытищах (77 место);
– Лицей №19 в Королеве (82 место);
– Ломоносовский лицей в Ногинске (85 место);
– Одинцовский десятый лицей (97 место).
НОВОСТИ
- 16:32 04.10.2021
- ФСБ пресекла деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Московском регионе
- 16:12 04.10.2021
- Сторонники Саакашвили проводят митинг у тюрьмы, требуя его освобождения
- 16:10 04.10.2021
- Собянин: В Москве более 80% работников образования и здравоохранения привились от COVID-19
- 16:00 04.10.2021
- Большинство россиян боятся заразиться коронавирусом - опрос
- 15:48 04.10.2021
- Собянин: Строительство хордовых трасс – ключевой проект развития улично-дорожной сети Москвы
- 15:32 04.10.2021
- В Саратове полицейский обустроил в помещении МВД майнинг криптовалюты
- 15:18 04.10.2021
- Андрей Воробьев предложил включить вакцинацию от ковида в национальной календарь прививок
- 15:12 04.10.2021
- Космонавтам тяжело дается изучение ролей в фильме "Вызов", признался командир корабля
- 15:00 04.10.2021
- Рост заболеваемости ковидом наблюдается в 67 регионах России - Попова
- 14:32 04.10.2021
- В Кремле не увидели ничего особенного в "Досье Пандоры" - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать