Андрей Воробьев: «С весны начнем ремонты дорог у школ и детских садов по просьбе жителей»

16:22

Фото пресс-службы правительства Московской области

Губернатор Московской областипоручил разработать программу по благоустройству территорий возле образовательных учреждений. В нее войдут все участки, где необходимо заменить дорожное покрытие.

«Я обратил внимание на просьбы жителей по состоянию дорог у школ и территорий у детских садов. Прошу провести ревизию, мы эти ремонты начнем с весны, – отметил Андрей Воробьев. – Там, где ненадлежащее состояние дороги, прошу оцифровать и включить в программу. Тема важная, чтобы все у нас было красиво для детей».

По итогу 2020-2021 учебного года подмосковные школы заметно поднялись в рейтинге международных исследований - с 19 на 6 место, а 11 школ региона вошли в российский ТОП-100.

«Я благодарен нашим учителям, директорам школ, всему блоку образования – наши 11 школ вошли в ТОП-100. Отрыв от 1 места составляет порядка 20 школ, так что мы очень ждем новых результатов, – сказал губернатор. –Те коллективы, которые стараются, должны постоянно ощущать нашу поддержку. Каждый глава должен сопровождать флагманские школы для того, чтобы обмен опытом, лучшими практиками позволял совершенствоваться, а детям давал перспективы при последующем поступлении в вузы и самореализации».

Лучшими в этом году признаны:

– Физтех-лицей Капицы (4 место);

– Физмат лицей №5 в Долгопрудном (18 место);

– Лицей научно-инженерного профиля в Королеве (20 место);

– Областная гимназия имени Примакова (23 место);

– Сергиево-Посадский физмат лицей (26 место);

-Лицей МГИМО (39 место);

– Школа №6 в Мытищах (53 место);

– Школа «Классика-м» в Мытищах (77 место);

– Лицей №19 в Королеве (82 место);

– Ломоносовский лицей в Ногинске (85 место);

– Одинцовский десятый лицей (97 место).