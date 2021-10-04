День отца будет отмечаться в России в третье воскресенье октября - указ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил установить в стране День отца. Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября, следует из опубликованного в понедельник указа главы государства.

"В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября", - говорится в документе.