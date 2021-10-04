Цена Brent на бирже ICE превысила $81 за баррель

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,59% и достигла $81,46 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:45 мск.

По состоянию на 16:50 мск нефть марки Brent торговалась на отметке $81,66 за баррель (+3%). В последний раз стоимость Brent превышала $81 за баррель в октябре 2018 года.



Стоимость нефти продолжает расти на фоне рекомендаций мониторингового комитета ОПЕК+ восстановить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре.

