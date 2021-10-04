Более трети россиян начали работать в несовершеннолетнем возрасте - опрос

18:40 Источник: Интерфакс

Более трети россиян (36%) первый раз пошли на работу в возрасте 14-17 лет, среди молодёжи в возрасте до 24 лет опыт раннего начала трудовой деятельности имеет почти каждый второй (47%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

В возрасте от 18 лет до 21 года начали работать 42% россиян, при этом российские женщины в данном возрасте начинают свою трудовую деятельность чаще мужчин - 47% и 36% респондентов соответственно, показывают результаты исследования.