Более трети россиян начали работать в несовершеннолетнем возрасте - опрос
18:40 04.10.2021 Источник: Интерфакс
Более трети россиян (36%) первый раз пошли на работу в возрасте 14-17 лет, среди молодёжи в возрасте до 24 лет опыт раннего начала трудовой деятельности имеет почти каждый второй (47%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в понедельник в "Интерфакс".
В возрасте от 18 лет до 21 года начали работать 42% россиян, при этом российские женщины в данном возрасте начинают свою трудовую деятельность чаще мужчин - 47% и 36% респондентов соответственно, показывают результаты исследования.
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