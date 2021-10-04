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Оператор "Северного потока - 2" начал заполнение первой нитки газопровода

18:00 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2", строительство которого завершилось в сентябре, следует из сообщения компании.

"Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", - отмечается в сообщении.

Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

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