Оператор "Северного потока - 2" начал заполнение первой нитки газопровода
18:00 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компания Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2", строительство которого завершилось в сентябре, следует из сообщения компании.
"Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", - отмечается в сообщении.
Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.
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