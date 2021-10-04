Саакашвили намерен продолжать голодовку до освобождения - адвокат
19:20 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен продолжать голодовку, пока власти республики не освободят его и людей, которые были задержаны как его сообщники. Об этом в понедельник сообщил гендиректор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, который по совместительству является адвокатом бывшего президента.
"Вам известно, что я объявил голодовку. Я хочу, чтобы вы знали, что я ее не прекращу ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будем на свободе. Я очень люблю жизнь, но эта голодовка будет до конца моей жизни", - зачитал Гварамия письменное обращение Саакашвили к гражданам.
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