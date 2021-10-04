Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Facebook, Instagram, WhatsApp
19:49 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проблемы в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдаются в понедельник по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет- ресурсов.
По его сведениям, о неполадках сообщают в европейских странах, в Азии, в Северной и Южной Америке. Пользователи из РФ также информируют о сбое в этих соцсетях.
Пользователи Facebook сообщают в первую очередь о проблеме с сайтом, у Instagram не работает сайт и приложение. Пользователи WhatsApp также не могут зайти в приложение и жалуются на проблемы с подключением к серверу.
"Нам известно, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы все исправить как можно скорее, и мы приносим извинения за неудобства", - говорится на странице Facebook в "Твиттере". Аналогичное заявление размещено на страницах WhatsApp и Instagram.
Все три указанные соцсети принадлежат американской компании Facebook.
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