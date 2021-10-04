Байден заявил, что не может гарантировать, что дефолта США по их долгам не произойдет
20:00 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден заявил, что не может дать гарантию того, что дефолта США по их долговым обязательствам не произойдет. Выступая в понедельник в Белом доме с речью, посвященной ситуации с потолком госдолга, американский лидер подчеркнул, что решение этой проблемы будет зависеть от действий республиканцев в Конгрессе.
Ему был задан вопрос о том, возможна ли ситуация, при которой США не смогут расплатиться по своим долговым обязательствам, поскольку Конгресс США не приостановит действие лимита госдолга. "Я не могу поверить в то, что конечный итог будет именно таким, потому что последствия этого будут настолько мрачными. Я в это не верю. Но могу ли я это гарантировать (что дефолта не будет - прим. ТАСС)? Если бы я мог, я бы это сделал, но я не могу", - ответил Байден.
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