Структуру комитетов Думы приблизят к структуре органов исполнительной власти - Жуков

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Структура комитетов Госдумы восьмого созыва будет максимально приближена к структуре федеральных органов исполнительной власти. Об этом в понедельник журналистам сообщил глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Думы нового созыва Александр Жуков.

"Обсудили сегодня перечень комитетов Государственной думы, - сказал Жуков по итогам заседания группы. - Предлагается создать 32 комитета Государственной думы". В Госдуме седьмого созыва работали 26 комитетов, заметил он.

По словам Жукова, увеличение количества комитетов связано с тем, что по инициативе временной рабочей группы "структуру комитетов предлагается максимально приблизить к структуре федеральных органов исполнительной власти".