Газ подешевел на бирже на новостях о заполнении газом "Северного потока - 2"
21:20 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября резко снизилась после новостей о том, что Датское энергетическое агентство одобрило начало тестирования первой нитки газопровода "Северный поток - 2". Менее чем за час котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились почти на $70 и опускались до $1124 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Затем динамика скорректировалась и падение замедлилось до $40. По состоянию на 18:20 мск стоимость фьючерса на бирже составляет $1160 за тыс. куб. м.
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