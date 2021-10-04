Журналист назвал причину сбоя работы cервисов компании Facebook
21:40 04.10.2021 Источник: Газета.Ru
Журналист британского издания The Independent Брайан Кребс назвал причину сбоя работы cервисов компании Facebook. Об этом он написал в своем Twitter.
«Записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации», — заявил Кребс.
По его словам, этими записями управляет только сама компания.
Журналист также отметил, что в настоящее время неизвестно, почему было внесено такое изменение. Он предположил, что это изменение могло быть результатом внутренних изменений или обновлений, которые «пошли наперекосяк».
В свою очередь, репортер New York Times Райан Мак у себя в Twitter сообщил, что помимо приложения Facebook перестали работать и внутренние инструменты, а также коммуникационные платформы, в том числе Workplace.
Он заявил, что «вся работа встала».
«Несколько человек, с которыми я разговаривал, сказали, что это похоже на снежный ком», — написал журналист в соцсети.
Ранее в понедельник стало известно, что в работе сервисов Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел масштабный сбой. Газета.Ru
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