Журналист назвал причину сбоя работы cервисов компании Facebook

21:40 Источник: Газета.Ru

Журналист британского издания The Independent Брайан Кребс назвал причину сбоя работы cервисов компании Facebook. Об этом он написал в своем Twitter.

«Записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации», — заявил Кребс.

По его словам, этими записями управляет только сама компания.

Журналист также отметил, что в настоящее время неизвестно, почему было внесено такое изменение. Он предположил, что это изменение могло быть результатом внутренних изменений или обновлений, которые «пошли наперекосяк».

В свою очередь, репортер New York Times Райан Мак у себя в Twitter сообщил, что помимо приложения Facebook перестали работать и внутренние инструменты, а также коммуникационные платформы, в том числе Workplace.

Он заявил, что «вся работа встала».

«Несколько человек, с которыми я разговаривал, сказали, что это похоже на снежный ком», — написал журналист в соцсети.

Ранее в понедельник стало известно, что в работе сервисов Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел масштабный сбой. Газета.Ru