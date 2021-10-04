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Спикер Рады сообщил о запуске процедуры его отзыва с должности главы парламента Украины

22:00 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процедура отзыва с должности председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова начата по представлению главы парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Давида Арахамии. Об этом сам спикер сообщил в своем телеграм-канале в понедельник.

"По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва председателя Верховной рады Украины с должности", - написал Разумков, подчеркнув, что "все будет происходить в соответствии с законом и регламентом".

При этом он приложил копию направленного ему письма Арахамии, в котором сообщается о том, что предложение об отзыве является коллективным, и утверждается, что за него собрано 175 голосов депутатов.

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