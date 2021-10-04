Военнослужащий покончил с собой в воинской части под Петрозаводском - источник
22:40 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащий покончил с собой в одном из гарнизонов на территории Республики Карелия, сообщил в понедельник ТАСС источник в оперативных службах региона.
"Военнослужащий, по предварительным данным, покончил с собой", - сказал источник.
В пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Карелия подтвердили факт смерти военнослужащего, не уточнив обстоятельства гибели. "Проводится проверка по факту трагической гибели военнослужащего", - рассказала собеседница агентства.
Она также уточнила, что инцидент произошел на территории воинской части в Петрозаводске.
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