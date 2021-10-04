Данные 1,5 млрд пользователей Facebook продаются в даркнете - портал
22:44 04.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
База данных, включающая 1,5 млрд пользователей Facebook, выставлена на продажу в даркнете (сегмент Всемирной сети, где осуществляются незаконные операции). Об этом сообщил в понедельник сайт Privacy Affairs.
Портал не уточняет, связано ли это со сбоями в работе Facebook. Данные о публикации материала свидетельствуют, что соответствующая информация появилась около 14 часов назад, то есть до первых сообщений о сбоях.
Ранее в понедельник пользователи, согласно сведениям Downdetector, сообщили о масштабном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Руководство соцсетей подтвердило информацию о неполадках и заверило, что работает над их устранением.
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