0
0
109
НОВОСТИ

Россия возобновляет авиасообщение с Данией, Новой Зеландией, открывает полеты на Гоа

09:00 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия со вторника официально возобновляет регулярное авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу, закрытое на фоне распространения коронавируса, а также расширяет географию полетов в Индию и Испанию. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, регулярное авиасообщение будет формально возобновлено уже с 62 странами.

Со вторника авиакомпании могут запустить рейсы на Гоа и в Дели из Москвы и Санкт-Петербурга (четыре рейса в неделю на каждом направлении), а также на Тенерифе из Москвы (два рейса в неделю).

Согласно данным штаба, из Москвы в Джибути российским авиакомпаниям можно будет осуществлять два рейса в неделю, как и в Веллингтон, Лиму, Кейптаун и Йоханнесбург, из Санкт- Петербурга в Копенгаген также два рейса в неделю.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 05.10.2021
Цены на автомобили в России показали стремительный рост - СМИ
0
27
09:20 05.10.2021
Представители Китая и США на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии - газета
0
53
09:05 05.10.2021
Компания Facebook заявила, что сбой в ее работе не привел к утечке данных пользователей
0
90
22:44 04.10.2021
Данные 1,5 млрд пользователей Facebook продаются в даркнете - портал
0
725
22:40 04.10.2021
Военнослужащий покончил с собой в воинской части под Петрозаводском - источник
0
573
22:00 04.10.2021
Спикер Рады сообщил о запуске процедуры его отзыва с должности главы парламента Украины
0
592
21:40 04.10.2021
Журналист назвал причину сбоя работы cервисов компании Facebook
0
727
21:20 04.10.2021
Газ подешевел на бирже на новостях о заполнении газом "Северного потока - 2"
0
626
20:40 04.10.2021
Структуру комитетов Думы приблизят к структуре органов исполнительной власти - Жуков
0
599
20:00 04.10.2021
Байден заявил, что не может гарантировать, что дефолта США по их долгам не произойдет
0
668

Возврат к списку