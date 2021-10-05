Россия возобновляет авиасообщение с Данией, Новой Зеландией, открывает полеты на Гоа
09:00 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия со вторника официально возобновляет регулярное авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу, закрытое на фоне распространения коронавируса, а также расширяет географию полетов в Индию и Испанию. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, регулярное авиасообщение будет формально возобновлено уже с 62 странами.
Со вторника авиакомпании могут запустить рейсы на Гоа и в Дели из Москвы и Санкт-Петербурга (четыре рейса в неделю на каждом направлении), а также на Тенерифе из Москвы (два рейса в неделю).
Согласно данным штаба, из Москвы в Джибути российским авиакомпаниям можно будет осуществлять два рейса в неделю, как и в Веллингтон, Лиму, Кейптаун и Йоханнесбург, из Санкт- Петербурга в Копенгаген также два рейса в неделю.
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