Компания Facebook заявила, что сбой в ее работе не привел к утечке данных пользователей

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания Facebook утверждает, что вследствие произошедшего в понедельник крупного сбоя в ее работе утечки данных пользователей одноименной социальной сети не зафиксировано.

"У нас нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя", - говорится в распространенном ею заявлении.

Масштабный сбой произошел в понедельник в работе соцсетей "Фейсбук", "Инстаграм", "Твиттер", мессенджера WhatsApp и ряда других ресурсов. Они не функционировали более шести с половиной часов. Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных.