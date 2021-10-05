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Компания Facebook заявила, что сбой в ее работе не привел к утечке данных пользователей

09:05 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания Facebook утверждает, что вследствие произошедшего в понедельник крупного сбоя в ее работе утечки данных пользователей одноименной социальной сети не зафиксировано.

"У нас нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя", - говорится в распространенном ею заявлении.

Масштабный сбой произошел в понедельник в работе соцсетей "Фейсбук", "Инстаграм", "Твиттер", мессенджера WhatsApp и ряда других ресурсов. Они не функционировали более шести с половиной часов. Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных.

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