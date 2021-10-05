Представители Китая и США на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии - газета

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), секретарь комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии. Об этом во вторник сообщила газета "Саут Чайна морнинг пост".

"Наиболее высокопоставленный дипломат Китая Ян Цзечи проведет переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Швейцарии на этой неделе, заявили осведомленные с деталями встречи источники", - пишет газета.

"Переговоры между ними, вероятнее всего, пройдут в среду. Это менее чем через месяц после телефонного разговора между лидерами двух стран Си Цзиньпином и Джо Байденом", - приводит издание слова источника.