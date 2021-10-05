0
0
28
НОВОСТИ

Цены на автомобили в России показали стремительный рост - СМИ

09:32 05.10.2021 Источник: Коммерсант.ru

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам августа преодолела отметку в 2 млн руб. При этом чуть более чем за год — с момента окончания локдауна в июне 2020 года — этот показатель вырос на 464 тыс. руб., что сопоставимо с удорожанием автомобилей за предыдущие пять лет.

Реальная цена продажи по итогам августа может быть на 10–20% выше заявленной, считают аналитики: дело в дополнительных опциях, без которых сейчас фактически невозможно приобрести автомобиль.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

09:20 05.10.2021
Представители Китая и США на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии - газета
0
53
09:05 05.10.2021
Компания Facebook заявила, что сбой в ее работе не привел к утечке данных пользователей
0
90
09:00 05.10.2021
Россия возобновляет авиасообщение с Данией, Новой Зеландией, открывает полеты на Гоа
0
109
22:44 04.10.2021
Данные 1,5 млрд пользователей Facebook продаются в даркнете - портал
0
725
22:40 04.10.2021
Военнослужащий покончил с собой в воинской части под Петрозаводском - источник
0
573
22:00 04.10.2021
Спикер Рады сообщил о запуске процедуры его отзыва с должности главы парламента Украины
0
592
21:40 04.10.2021
Журналист назвал причину сбоя работы cервисов компании Facebook
0
727
21:20 04.10.2021
Газ подешевел на бирже на новостях о заполнении газом "Северного потока - 2"
0
626
20:40 04.10.2021
Структуру комитетов Думы приблизят к структуре органов исполнительной власти - Жуков
0
599
20:00 04.10.2021
Байден заявил, что не может гарантировать, что дефолта США по их долгам не произойдет
0
668

Возврат к списку