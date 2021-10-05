В Москве установлен рекорд высокого атмосферного давления
10:00 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рекорд высокого атмосферного давления установлен в Москве, сообщил во вторник ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве установлен четвертый подряд рекорд высокого атмосферного давления, погода побила достижение 2010 года, суточный рекорд", - сказал он.
По словам Леуса, атмосферное давление существенно выше нормы. "К вечеру параметры показывают 766 мм ртутного столба, что на 18-20 единиц выше нормального", - добавил представитель центра погоды.
Он также рассказал, что погода в столичном регионе во вторник будет облачной и без осадков. "Сегодня основную роль в формировании условий погоды в столичном регионе продолжит играть западная периферия обширного антициклона. Облачная с прояснениями погода без осадков, в Москве плюс 9-11 градусов, по области от 7 до 12 градусов тепла. В утренние часы местами возможны очаги туманов. Ветер юго- восточный, скорость от 3 до 8 метров в секунду", - отметил Леус.
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