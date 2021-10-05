0
0
155
НОВОСТИ

В Москве установлен рекорд высокого атмосферного давления

10:00 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекорд высокого атмосферного давления установлен в Москве, сообщил во вторник ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня в Москве установлен четвертый подряд рекорд высокого атмосферного давления, погода побила достижение 2010 года, суточный рекорд", - сказал он.

По словам Леуса, атмосферное давление существенно выше нормы. "К вечеру параметры показывают 766 мм ртутного столба, что на 18-20 единиц выше нормального", - добавил представитель центра погоды.

Он также рассказал, что погода в столичном регионе во вторник будет облачной и без осадков. "Сегодня основную роль в формировании условий погоды в столичном регионе продолжит играть западная периферия обширного антициклона. Облачная с прояснениями погода без осадков, в Москве плюс 9-11 градусов, по области от 7 до 12 градусов тепла. В утренние часы местами возможны очаги туманов. Ветер юго- восточный, скорость от 3 до 8 метров в секунду", - отметил Леус.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 05.10.2021
Подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области признал вину - суд
0
16
11:00 05.10.2021
Первое заседание нового состава Госдумы откроет Терешкова
0
29
10:32 05.10.2021
Автоматическая станция "Луна-25" будет запущена в июле следующего года - Рогозин
0
92
10:30 05.10.2021
Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве бесплатного городского Wi-Fi
0
85
10:20 05.10.2021
Суд повторно арестовал врачей Элину Сушкевич и Елену Белую по делу о гибели ребенка
0
108
10:05 05.10.2021
Эдвард Сноуден прокомментировал сбой в работе Facebook
0
163
09:35 05.10.2021
Первый в мире киноэкипаж отправляется в космос
0
159
09:32 05.10.2021
Цены на автомобили в России показали стремительный рост - СМИ
0
179
09:20 05.10.2021
Представители Китая и США на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии - газета
0
167
09:05 05.10.2021
Компания Facebook заявила, что сбой в ее работе не привел к утечке данных пользователей
0
200

Возврат к списку