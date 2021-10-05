Первый в мире киноэкипаж отправляется в космос
09:35 05.10.2021 Источник: НГ-Online
Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится сегодня, во вторник в 11.55 по московскому времени. Командир «киноэкипажа» (входят актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко), российский космонавт Антон Шкаплеров, доложил гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину о готовности к полету.
Вести прямой телевизионный репортаж с космодрома Байконур будет Первый канал. Комментировать трансляцию поручено ведущему Владимиру Познеру и космонавту Александру Мисуркину.
Фильм "Вызов" станет первой картиной в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе. Тем самым "Роскосмос" обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос для съемок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.
Планируется, что на МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в степях Казахстана запланирована на 17 октября.
Вера Цветкова
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