Эдвард Сноуден прокомментировал сбой в работе Facebook
10:05 05.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Эдвард Сноуден назвал более здоровым мир, где на несколько часов перестал работать фейсбук. Об этом Сноуден написал в своем твиттере. По его мнению, администрация соцсети занята тем же, чем и американские спецслужбы – сбором личных данных о пользователях.
Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров в своем телеграм-канале спросил подписчиков, что лучше – остаться на несколько часов без фейсбука и всех связанных с ним сервисов, или без одного телеграма – но на неопределенных срок. Первый вариант предпочли 86%, второй 14.
Фейсбук, инстаграм и вотсап не работали по всему миру более 6 часов примерно с 18 вечера по Москве. Это крупнейший сбой с 2008-го года, предположительно он был связан с ошибками в настройках доменных имен – DNS. Из-за сбоя с перегрузками работали остальные популярные веб-сервисы для общения (в том числе телеграм). Состояние основателя корпорации Facebook Марка Цукерберга за это время сократилось на 6 млрд долларов. В то же время личные данные полутора миллиардов пользователей фейсбука выставили на продажу в теневом сегменте интернета, указывет сайт Privacy Affairs. Связано ли это со сбоем – пока неясно. Эхо Москвы
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