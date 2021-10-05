Автоматическая станция "Луна-25" будет запущена в июле следующего года - Рогозин

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автоматическая станция "Луна-25" будет запущена в июле, российско-европейская миссия "Экзомарс" - в сентябре следующего года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала.

"В следующем году в июле мы планируем миссию на Луну ("Луна-25"). <...> Ну а сентябрь - это у нас "Экзомарс", девятимесячная миссия на Марс", - сказал Рогозин.