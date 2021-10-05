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НОВОСТИ

Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве бесплатного городского Wi-Fi

10:30 05.10.2021

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, с сентября прошлого года в столице установлено 1,7 тыс. новых точек доступа бесплатной городской сети Wi-Fi.

«С сентября прошлого года в столице появилось 1,7 тыс. новых точек доступа к городскому Wi-Fi. <…> Сегодня московская сеть Wi-Fi насчитывает больше 21,5 тыс. точек доступа. С прошлой осени мы увеличили их число в парках, учреждениях культуры, студенческих общежитиях и на центральных улицах. Пользоваться беспроводным интернетом в столице особенно удобно благодаря его бесшовности: перемещаться по городу и подключаться к Wi-Fi в течение дня можно без повторной авторизации», — приводятся ее слова на сайте мэра Москвы.

По словам заммэра, бесплатным Wi-Fi оснащено более 600 учреждений культуры, в их числе библиотеки, театры, музеи, выставочные залы, культурные центры, детские школы искусств. Ею также отмечено наличие бесплатного городского интернета в зданиях вузов: «Сегодня бесплатный городской Wi-Fi есть в 167 зданиях 33 вузов. Около 12,7 тыс. точек доступа дают студентам возможность готовиться к лекциям и семинарам, общаться с однокурсниками и преподавателями, друзьями и близкими».

Почти 4,7 тыс. точек обеспечивают горожанам доступ к бесплатному интернету на улицах и в парках, с помощью высокоскоростного Wi-Fi предприниматели могут решать необходимые задачи и обзщаться с заказчиками в бесплатных коворкингах ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Чтобы воспользоваться услугами бесплатной городской сети, нужно в списке доступных сетей выбрать Moscow_WiFi_Free, пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или через SMS, а затем нажать кнопку «Войти в интернет». В материале подчеркивается, что повторную идентификацию пользователям необходимо проходить раз в три месяца.

На mos.ru также можно ознакомиться с интерактивной картой, на которой отмечены точки, где работает городской Wi-Fi.

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