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НОВОСТИ

Первое заседание нового состава Госдумы откроет Терешкова

11:00 05.10.2021 Источник: Интерфакс

Право открыть первое заседание Госдумы восьмого созыва будет предоставлено Валентине Терешковой, сообщил "Интерфаксу" во вторник депутат Госдумы Андрей Исаев.

"Открывать первое заседание Госдумы восьмого созыва будет Валентина Терешкова", - сказал Исаев.

Источник агентства в Госдуме пояснил, что "согласно регламенту открывать первое заседание должен старейший депутат, и таковым на сегодня является Владимир Ресин, но он принял решение уступить эту миссию Терешковой".

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