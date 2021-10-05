Первое заседание нового состава Госдумы откроет Терешкова

11:00 Источник: Интерфакс

Право открыть первое заседание Госдумы восьмого созыва будет предоставлено Валентине Терешковой, сообщил "Интерфаксу" во вторник депутат Госдумы Андрей Исаев.

"Открывать первое заседание Госдумы восьмого созыва будет Валентина Терешкова", - сказал Исаев.

Источник агентства в Госдуме пояснил, что "согласно регламенту открывать первое заседание должен старейший депутат, и таковым на сегодня является Владимир Ресин, но он принял решение уступить эту миссию Терешковой".