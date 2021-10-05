Подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области признал вину - суд
11:05 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина, подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области, признал вину на допросе. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Гайского городского суда, уточнив, что обвинение 30-летнему Александру Лазареву предъявлено не было.
"Обвинения не было. Его допросили в качестве подозреваемого. Он в присутствии своего защитника вину признал, раскаялся, по обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания. Подозревается в убийстве трех девушек", - рассказал собеседник агентства.
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