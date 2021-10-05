Силуанов ушел на самоизоляцию по состоянию здоровья

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов РФ Антон Силуанов находится на изоляции по состоянию здоровья. Об этом сообщила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Во вторник в Совфеде проходят парламентские слушания по проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Силуанов принимает участие в слушаниях в режиме видеоконференции.

"Антон Германович сейчас находится на изоляции. Мы вас приветствуем, благодарим, что вы с нами. Желаем вам как можно быстрее поправиться, выйти из режима изоляции", - сказала Матвиенко, обращаясь к Силуанову.