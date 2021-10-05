0
0
84
НОВОСТИ

В России зафиксировали 895 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию

12:00 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 110, до 7 637 427. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 568, до 6 759 059. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 895 против 883 днем ранее, до 211 696. Это новый максимум с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии), согласно данным штаба, осталась на уровне 2,77%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 05.10.2021
В Тибете обнаружили следы древней кочевой цивилизации - СМИ
0
26
12:30 05.10.2021
Moody's улучшило прогноз по рейтингу Новикомбанка
0
31
12:20 05.10.2021
В Москве зарегистрировали 72 смерти из-за коронавируса за сутки
0
60
12:06 05.10.2021
Ракета "Союз" с кораблем и первым в мире киноэкипажем стартовала с космодрома Байконур
0
92
11:32 05.10.2021
Силуанов ушел на самоизоляцию по состоянию здоровья
0
135
11:20 05.10.2021
В Петербурге задержали мужчину, который пытался похитить женщину
0
158
11:05 05.10.2021
Подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области признал вину - суд
0
180
11:00 05.10.2021
Первое заседание нового состава Госдумы откроет Терешкова
0
222
10:32 05.10.2021
Автоматическая станция "Луна-25" будет запущена в июле следующего года - Рогозин
0
218
10:30 05.10.2021
Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве бесплатного городского Wi-Fi
0
186

Возврат к списку