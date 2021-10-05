В России зафиксировали 895 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
12:00 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 110, до 7 637 427. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 568, до 6 759 059. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88,5% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 895 против 883 днем ранее, до 211 696. Это новый максимум с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии), согласно данным штаба, осталась на уровне 2,77%.
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