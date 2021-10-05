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Цена газа в Европе обновила рекорд, достигнув $1 300 за тыс. куб. м

13:00 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена на газ в Европе в ходе торгов 5 октября вновь побила рекорд и достигла $1 300 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла $1 300 за 1 тыс. куб. м, или 108,4 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Во вторник в "Газпроме" журналистам сообщили, что ожидают "холодную и снежную зиму" 2021-2022 годов.

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