В Москве зарегистрировали 72 смерти из-за коронавируса за сутки
12:20 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число смертей из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 72 против 66 днем ранее, до 29 314. Прирост стал максимальным с 4 августа, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
Число подтвержденных случаев заражения в столице увеличилось за сутки на 3 827 против 4 410 днем ранее, до 1 654 476. В относительном выражении прирост составил 0,23%.
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