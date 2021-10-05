В Москве зарегистрировали 72 смерти из-за коронавируса за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число смертей из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 72 против 66 днем ранее, до 29 314. Прирост стал максимальным с 4 августа, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Число подтвержденных случаев заражения в столице увеличилось за сутки на 3 827 против 4 410 днем ранее, до 1 654 476. В относительном выражении прирост составил 0,23%.