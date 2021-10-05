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В Тибете обнаружили следы древней кочевой цивилизации - СМИ

12:32 05.10.2021 Источник: Известия

Следы неизвестной науке цивилизации обнаружили при обследовании района озера Намцо в Тибете. Об этом стало известно в понедельник, 4 октября.

Научная археологическая экспедиция в Китае обнаружила древние наскальные изображения, каменные инструменты и гробницы. Ученые убеждены, что эти артефакты свидетельствуют о существовании таинственной древней кочевой цивилизации в том районе, сообщает CGTN.

На севере Цинхай-Тибетского плато участники экспедиции обнаружили целый кластер петроглифов. Авторство этих рисунков, предположительно, принадлежит древним кочевникам, тесно контактировавшим с другими этническими группами.

Так, в наскальных рисунках прослеживаются мотивы, характерные для древних китайцев. Судя по находкам, эти кочевники приносили жертвоприношения, но кому именно поклонялась древняя цивилизация, ученым предстоит установить.

Археологи полагают, что на территории исследуемой местности происходило смешение различных культур, поскольку район озера Намцо находится прямо на древнем Шелковом пути.  Известия

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