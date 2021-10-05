Ракета "Союз" с кораблем и первым в мире киноэкипажем стартовала с космодрома Байконур

12:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета "Союз", которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-19" с первым в мире киноэкипажем, стартовала с космодрома Байконур, передает корр. ТАСС с места событий.

Примерно через девять минут пилотируемый корабль отделится от третьей ступени ракеты. Полет до МКС займет примерно 3 часа 17 минут, стыковка с модулем "Рассвет" запланирована на 15:12 мск того же дня. На борту корабля находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они планируют снять первый в мире художественный фильм в космосе.