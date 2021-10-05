Ракета "Союз" с кораблем и первым в мире киноэкипажем стартовала с космодрома Байконур
12:06 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракета "Союз", которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-19" с первым в мире киноэкипажем, стартовала с космодрома Байконур, передает корр. ТАСС с места событий.
Примерно через девять минут пилотируемый корабль отделится от третьей ступени ракеты. Полет до МКС займет примерно 3 часа 17 минут, стыковка с модулем "Рассвет" запланирована на 15:12 мск того же дня. На борту корабля находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, они планируют снять первый в мире художественный фильм в космосе.
НОВОСТИ
- 12:32 05.10.2021
- В Тибете обнаружили следы древней кочевой цивилизации - СМИ
- 12:30 05.10.2021
- Moody's улучшило прогноз по рейтингу Новикомбанка
- 12:20 05.10.2021
- В Москве зарегистрировали 72 смерти из-за коронавируса за сутки
- 12:00 05.10.2021
- В России зафиксировали 895 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
- 11:32 05.10.2021
- Силуанов ушел на самоизоляцию по состоянию здоровья
- 11:20 05.10.2021
- В Петербурге задержали мужчину, который пытался похитить женщину
- 11:05 05.10.2021
- Подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области признал вину - суд
- 11:00 05.10.2021
- Первое заседание нового состава Госдумы откроет Терешкова
- 10:32 05.10.2021
- Автоматическая станция "Луна-25" будет запущена в июле следующего года - Рогозин
- 10:30 05.10.2021
- Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве бесплатного городского Wi-Fi
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать