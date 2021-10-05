12:30

Фото предоставлено пресс-службой Новикомбанка

Рейтинг Новикомбанка международным рейтинговым агентством Moody's изменен со «стабильного» на «позитивный». Опорный банк Госкорпорации Ростех поддерживает стабильную прибыльность, что вместе с качеством активов и капитала снижает кредитные риски.

По оценке аналитиков Moody's «Банк продемонстрировал устойчивость к неблагоприятной операционной среде в 2020 году, когда экономика России пострадала от пандемии коронавируса и падения цен на нефть». Также ими отмечен рост активов Новикомбанка, так как банк является активным участником финансирования национальных проектов, которые реализует, в том числе и контролирующий акционер банка, Госкорпорация Ростех. Линейка продуктов банка создана с учетом потребностей промышленных предприятий, выполняющих госзаказы.

Также Moody's к серьезному фактору надёжности отнес высокую вероятность поддержки Новикомбанка со стороны правительства РФ (Baa3, стабильный), если потребуется, эта поддержка будет реализована через основного акционера банка, Госкорпорацию Ростех.

Агентство отмечает рост капитала Новикомбанка за последние два года за счет капитализации прибыли, соотношение капитала к активом увеличилось с конца 2019 года по июнь 2021 года с 11,3% до 12,2%. Аналитики ожидают, что в ближайшие 12-18 месяцев позиция банка по капиталу будет стабильной благодаря хорошей прибыльности, умеренному росту кредитов и ограниченным выплатам дивидендов.

Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева отметила: «Основа стратегии развития Новикомбанка - обеспечение доступного и своевременного финансирования отечественной промышленности.>< Изменение прогноза по долгосрочным депозитным рейтингам со «стабильного» на «позитивный» означает, что банк обладает большим потенциалом для дальнейшего улучшения показателей качества активов, поддержания высокого уровня достаточности капитала и прибыльности. Это позволит нам и впредь оказывать своевременную и качественную поддержку проектам, имеющим государственное значение, которые реализуются нашим акционером и партнерами».