Нобелевскую премию по физике вручат за модель климата Земли и изучение физических систем

13:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевский комитет принял решение разделить премию 2021 года между тремя учеными. О таком решении было объявлено во вторник.

Первая часть была присуждена немецкому ученому Клаусу Хассельману и американцу Сюкуро Манабэ "за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления".

Вторую часть присудили итальянскому физику-теоретику Джорджо Паризи "за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах - в масштабах от атомных до планетарных".