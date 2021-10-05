Корабль "Союз МС" с первым в истории киноэкипажем выведен на орбиту

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-19", на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и начал автономный полет к станции, сообщил диктор на космодроме Байконур.

Ракета "Союз-2.1а" была запущена во вторник с 31-й площадки Байконура в 11:55 мск. Сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно 3 часа 17 минут. Стыковка с модулем "Рассвет" МКС запланирована на 15:12 мск этого же дня.