РФ нужно за 15 лет начать уходить от нефтегазовых доходов как главных для бюджета - Кудрин
13:32 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России нужно в течение 10-15 лет начать уходить от использования нефтегазовых доходов как основного источника формирования бюджета. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"По мировым прогнозам, к 2050 году использование углеводородных источников в мире снизится в 2 раза. Для России это тоже вызов. Вот у нас осталось 10-15 лет, чтобы если не полностью от этого отказаться, то начать плавный переход от использования этого источника как важнейшего в формировании нашей бюджетной системы", - отметил он.
НОВОСТИ
- 14:12 05.10.2021
- В Кремле не используют мессенджеры для общения по рабочим вопросам - Песков
- 14:10 05.10.2021
- Собянин: В Московские школы будет поставлено более 100 тыс компьютеров
- 14:00 05.10.2021
- Мишустин освободил Баталину от должности замглавы Минтруда РФ
- 13:47 05.10.2021
- Сбер предоставит зарплатным клиентам подписку СберПрайм за 1 рубль
- 13:20 05.10.2021
- Корабль "Союз МС" с первым в истории киноэкипажем выведен на орбиту
- 13:07 05.10.2021
- Нобелевскую премию по физике вручат за модель климата Земли и изучение физических систем
- 13:00 05.10.2021
- Цена газа в Европе обновила рекорд, достигнув $1 300 за тыс. куб. м
- 12:32 05.10.2021
- В Тибете обнаружили следы древней кочевой цивилизации - СМИ
- 12:30 05.10.2021
- Moody's улучшило прогноз по рейтингу Новикомбанка
- 12:20 05.10.2021
- В Москве зарегистрировали 72 смерти из-за коронавируса за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать