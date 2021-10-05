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РФ нужно за 15 лет начать уходить от нефтегазовых доходов как главных для бюджета - Кудрин

13:32 05.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России нужно в течение 10-15 лет начать уходить от использования нефтегазовых доходов как основного источника формирования бюджета. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"По мировым прогнозам, к 2050 году использование углеводородных источников в мире снизится в 2 раза. Для России это тоже вызов. Вот у нас осталось 10-15 лет, чтобы если не полностью от этого отказаться, то начать плавный переход от использования этого источника как важнейшего в формировании нашей бюджетной системы", - отметил он.

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