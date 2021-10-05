Мишустин освободил Баталину от должности замглавы Минтруда РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину в связи с ее переходом в Госдуму. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Освободить Баталину Ольгу Юрьевну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Другим распоряжением Мишустин назначил Алексея Вовченко замглавы Минтруда, до этого он занимал должность первого замминистра.